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19:49, 21 декабря 2022Россия

В Минцифры заявили о сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson

В Минцифры заверили в сохранении качества мобильной связи после ухода Nokia и Ericsson

Фото: Shutterstock

Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson никак не отразится на качестве мобильной связи. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Минцифры, пишет ТАСС.

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там объяснили, что уход компаний заставил ведомство скорректировать сроки перехода на российское оборудование, однако никак не повлиял на общую стратегию. В пресс-службе добавили, что оборудование начнут поставлять с 2025 года.

«Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, — более 100 миллиардов рублей. Это позволит организовать современное производство телеком-оборудования в России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передаст российский бизнес под управление местного менеджмента. В 2023 году компания намерена покинуть российский рынок.

В августе 2022 года стало известно, что Nokia к концу года планирует свернуть большую часть российского бизнеса.

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Никита Абрамов
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