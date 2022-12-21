Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 21 декабря 2022Россия

В России уличили секретариат ЮНЕСКО в нарушении принципа беспристрастности

Глава МИД России Лавров уличил секретариат ЮНЕСКО в нарушении принципа беспристрастности

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Россия обеспокоена позицией секретариата ЮНЕСКО, который стал следовать установкам Запада, нарушая принцип беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат уличил исполнительный орган ЮНЕСКО в том, что тот вопреки требованиям устава стал послушно следовать западным установкам. «В течение года Организация не предоставила своей эгиды ни одному мероприятию из числа проведенных в России. Все российские заявки на создание новых кафедр ЮНЕСКО были отклонены», — подчеркнул он.

Глава МИД России добавил, что программная деятельность ЮНЕСКО и связанных с ним конвенционных механизмов подвергалась политизации и была искусственно ориентирована на обслуживание конъюнктурных интересов киевского режима.

Ранее постпредство России в ЮНЕСКО заявило, что политизация в организации достигла своего апогея. Там отметили, что начало сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО в Париже было омрачено тем, что Франция не выдала своевременно визы двум российским дипломатам, которые должны были присутствовать на мероприятии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации
В России уличили секретариат ЮНЕСКО в нарушении принципа беспристрастности
Россиянам дали советы по защите от фишинга в соцсетях
Подмосковные врачи удалили 25-литровую кистому пенсионерке
Военный аналитик уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины
Россиянка побывала в Турции и перечислила правила жизни счастливых турчанок
Сексолог подсказал способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь
В Польше рассказали об ужесточении контроля над беженцами с Украины
Маск назвал условие ухода с поста главы Twitter
Пожилой водитель школьного автобуса оказался педофилом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.