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21:35, 25 ноября 2022Мир

В России заявили о достигшей апогея политизации в ЮНЕСКО

Постпредство РФ заявило, что политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Постпредство России в ЮНЕСКО считает, что политизация в организации достигла своего апогея. Заявление приводит РИА Новости.

Там отметили, что начало сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО в Париже было омрачено тем, что Франция не выдала своевременно визы двум российским дипломатам, которые должны были присутствовать на мероприятии.

В постпредстве указали, что заседание было политизировано заявлениями ряда государств, которые намеренно «стараются подменить повестку дня, жонглируя вопросами безопасности журналистов и свободы слова, в контексте продвижения своих геополитических интересов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция отказалась выдавать визы представителям Министерства иностранных дел Росси для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО.

Она отметила, что «странновато» и «абсурдно» говорить о свободе выражения мнения в стенах организации, штаб-квартира которой базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов по причине невозможности получения виз из-за позиции.

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Марина Совина
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