Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон

CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон из Польши на борту американского военного самолета

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США была сопряжена с большими рисками. О деталях ее тайной подготовки пишет CNN.

По словам официальных лиц США, после прибытия в Польшу на поезде Зеленский вылетел в Вашингтон на борту американского военного самолета. Отмечается, что визит президента Украины был организован американскими и украинскими официальными лицами за 10 дней.

На прошлой неделе украинский лидер получил официальное приглашение, принял его, после чего началась подготовка и консультации по безопасности поездки. По словам собеседника телеканала, визит окончательно согласовали 18 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позитивных ожиданий от поездки президента Украины в Вашингтон. Российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.

По данным Politico, Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить у американских властей предоставить Киеву оружие большей дальности, способное отражать удары российской армии.