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14:06, 21 декабря 2022Экономика

Зарубежным компаниям назвали условия продажи активов в России

РБК: власти России назвали условия для продажи иностранцами активов в России

Фото: Headway / Unsplash

Министерство финансов России ввело четыре критерия, которыми будет руководствоваться при одобрении сделок по продаже активов зарубежных компаний в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Ведомство подтвердило названные собеседниками издания условия для реализации сделок. Среди них — добровольное перечисление иностранной компанией не менее 10 процентов от операции в федеральный бюджет России. К другим критериям относятся наличие независимой оценки стоимости продаваемых активов или утверждение для новых собственников компании ключевых показателей эффективности (KPI).

Также власти могут разрешить компании из «недружественной» страны избавиться от российского бизнеса в случае, если актив будет продан со скидкой в размере не менее 50 процентов от цены, установленной в ходе независимой оценки. На конец июня дисконт при продаже составлял минимум 50 процентов от последней финансовой отчетности, а в сентябре размер скидки вырос до 70 процентов.

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Получать одобрение правительственной комиссии при осуществлении любых сделок с активами в России иностранные компании должны начиная с 7 марта. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО) для лиц из «недружественных» стран. К ним относятся в том числе США, Великобритания, Канада, Япония, все страны Евросоюза.

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Мария Грушко
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