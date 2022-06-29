Названа скидка при продаже уходящих из России компании

РСПП: дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет 50%

Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50 процентов от последней финансовой отчетности, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50 процентов от последней официальной оценки, которая с полгода действует», — назвал он размер скидки.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при рассмотрении дел о продаже иностранной компании важны два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и дисконт не менее чем 50 процентов. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», — отметил он.

Ранее вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников назвал возвращение западных компаний худшим сценарием для России, которая «является абсолютно самодостаточной страной».

Между тем из-за дефицита компонентов для ремонта техники российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств. Ранее некоторые производители перестали поставлять свои устройства и запчасти на территорию России.