Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Возвращение западных компаний назвали худшим сценарием для России

В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников назвал возвращение западных компаний худшим сценарием для России, которая «является абсолютно самодостаточной страной», передает РИА Новости.

«Западные компании вернутся, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя — мы вновь подсядем на эту иглу. Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок — она вернулась, облом!» — сказал он.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Красильников считает, что у страны «что-то стало получаться», плохо, если ее прервут на полпути. «Это серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?» — задался он вопросом. Красильников при этом подчеркнул, что не сторонник опоры только на собственные силы.

«Приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, какими-то высокими технологиями. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80 процентов», — объяснил вице-президент РСПП. Он также признал, что у россиян есть неорганизованность, головотяпство, желание обойти закон и мало предпринимательской инициативы.

Также Красильников рассказал, что некоторые представители зарубежного бизнеса после ухода тут же возвращаются в Россию через дружественные страны. Часть компаний продолжают работать через «дочек».

Ранее эксперты предсказали, что уровень безработицы в стране может превысить девять процентов, что станет максимумом более чем за десять лет.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине
Попавший в смертельное ДТП сын бизнесмена из Крыма снимал дрифты на BMW на видео
Великобритания ввела санкции против миллиардера Владимира Потанина
Индия начала платить России необычным способом
Глава Приднестровья назвал провокацией обвинения в подготовке удара по Украине
Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за шестую часть цены
На московских улицах появятся точки с бесплатным Wi-Fi
Спецоперация ФСБ в Волгограде против готовивших захват власти попала на видео
В Латвии предупредили Украину о долгом процессе вступления в ЕС
МЧС сообщило о локализации пожара на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.