Возвращение западных компаний назвали худшим сценарием для России

В РСПП назвали возвращение западных компаний худшим сценарием для России

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников назвал возвращение западных компаний худшим сценарием для России, которая «является абсолютно самодостаточной страной», передает РИА Новости.

«Западные компании вернутся, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя — мы вновь подсядем на эту иглу. Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок — она вернулась, облом!» — сказал он.

Красильников считает, что у страны «что-то стало получаться», плохо, если ее прервут на полпути. «Это серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?» — задался он вопросом. Красильников при этом подчеркнул, что не сторонник опоры только на собственные силы.

«Приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, какими-то высокими технологиями. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80 процентов», — объяснил вице-президент РСПП. Он также признал, что у россиян есть неорганизованность, головотяпство, желание обойти закон и мало предпринимательской инициативы.

Также Красильников рассказал, что некоторые представители зарубежного бизнеса после ухода тут же возвращаются в Россию через дружественные страны. Часть компаний продолжают работать через «дочек».

Ранее эксперты предсказали, что уровень безработицы в стране может превысить девять процентов, что станет максимумом более чем за десять лет.