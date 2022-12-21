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21:52, 21 декабря 2022Мир

В Китае сочли визит Зеленского в США важным сигналом по переговорам

GT: визит Зеленского в США указывает на то, что мирных переговоров с Россией не будет
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться американским лидером Джо Байденом о новых военных поставках, считает помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн. Его слова приводит Global Times (GT).

По его словам, это указывает на невозможность мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время. «Зеленский наконец-то получит еще больше военной помощи от США, что повысит их уверенность в противостоянии с Россией и одновременно осложнит мирные переговоры», — сказал он.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, в свою очередь, отметил, что конфликт на территории Украине может продолжаться «на протяжении долгого времени». Кроме того, по его словам, военные действия могут стать «интенсивнее по мере применения более тяжелого оружия».

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США, на борту которого находится Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. По данным CNN, в 22 часа по московскому времени президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.

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Марина Совина
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