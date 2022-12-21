МИД России ответил на опасения о передаче Белоруссии ядерных вооружений

Захарова: переданный Белоруссии комплекс «Искандер-М» не несет ядерных зарядов

Переданный Белоруссии российский комплекс «Искандер-М» не несет ядерных зарядов. Об этом говорится в ответе МИД России на запрос издания «Коммерсантъ».

«Речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие», — заверила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется.

Кроме того, по заявлению Захаровой, Москва не планирует не оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию.

19 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Россия. Он уточнил, что российские и белорусские военные готовят экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и боеприпасы. Лукашенко объяснил, что такие меры стали реакцией на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на Западе.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что страна будет защищать своих союзников «всеми имеющимися средствами». При этом российский лидер подчеркнул, что Москва никому не передавала свое ядерное оружие и напомнил о ядерном вооружении, расположенном на территории европейских стран властями США.