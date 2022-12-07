Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Президент Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет защищать своих союзников «всеми имеющимися средствами» в случае применения западными державами ядерного оружия. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».
«Своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется», — заключил глава государства.