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18:29, 7 декабря 2022Россия

Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»

Президент Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет защищать своих союзников «всеми имеющимися средствами» в случае применения западными державами ядерного оружия. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется», — заключил глава государства.

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Варвара Родикова
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