В России исключили создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии

Дипломат РФ в ГА ООН Воронцов исключил создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов исключил вероятность создания хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что подобное решение не рассматривается. Ядерные боеприпасы будут и дальше храниться на центральных складах в пределах территории России. По словам Воронцова, белорусских военных готовят в российских учебных центрах по программам, которые не рассматривают эксплуатацию ядерных боезарядов.

«Дальнейшие шаги мы будем соизмерять с действиями стран НАТО, в частности тщательно отслеживаем развитие событий после недавнего заявления руководства Польши об официальном обращении к США по вопросу о размещении американского ядерного оружия на польской территории. Крайне дестабилизирующий характер такого шага просто очевиден», — отметил он.

Воронцов добавил, что при значительном ухудшения военно-политической обстановки в регионе и увеличении ядерных угроз Россия «оставляет за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства».