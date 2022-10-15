Россия отказала Минску в технологиях оборудования самолетов в ядерные носители

МИД: РФ не планирует давать Минску технологии оборудования самолетов в ядерные носители

Россия отказала Белоруссии в передаче технологий для оборудования самолетов в ядерные носители. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время речь идет о передаче Минску комплексов Искандер-М с обычными ракетами, а также придании части самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие.

«При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — подчеркнул Воронцов, добавив, что белорусские системы не будут оснащаться ядерными боезарядами.

Дипломат указал, что в настоящее время все чаще звучат призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток, поэтому Москва и Минск учитывали подобную возможность при проработке контрмер.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии полковник Виктор Тумар сообщил, что в республику скоро прибудут военные из России, входящие в состав региональной группировки. Будут проведены плановые мероприятия военной подготовки, которые направлены на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.

