Сервис «Яндекс.Еда» признали потерпевшим по делу об утечке данных

Сервис «Яндекс.Еда» получил статус потерпевшего в деле об утечке данных клиентов

Сервис «Яндекс.Еда» получил статус потерпевшего в деле об утечке данных клиентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что злоумышленники атаковали сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему, в результате чего данные пользователей «Яндекс.Еды» утекли. «При этом инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована. Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу», — уточнили в компании.

В «Яндексе» заверили, что компания обратилась в правоохранительные органы и начала предупреждать пользователей, чьи данные были похищены, сразу после утечки. «По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование все еще идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность», — сообщили в пресс-службе.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Представители сервиса сообщили, что ужесточили подход к хранению личной информации пользователей, а также заявили, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры. После этого, в конце марта, в сети появился сайт, на котором данные были визуализированы в виде карты.