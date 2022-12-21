Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Сервис «Яндекс.Еда» признали потерпевшим по делу об утечке данных

Сервис «Яндекс.Еда» получил статус потерпевшего в деле об утечке данных клиентов

Фото: Александр Казаков /Коммерсантъ

Сервис «Яндекс.Еда» получил статус потерпевшего в деле об утечке данных клиентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что злоумышленники атаковали сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему, в результате чего данные пользователей «Яндекс.Еды» утекли. «При этом инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована. Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу», — уточнили в компании.

В «Яндексе» заверили, что компания обратилась в правоохранительные органы и начала предупреждать пользователей, чьи данные были похищены, сразу после утечки. «По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование все еще идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность», — сообщили в пресс-службе.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Представители сервиса сообщили, что ужесточили подход к хранению личной информации пользователей, а также заявили, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры. После этого, в конце марта, в сети появился сайт, на котором данные были визуализированы в виде карты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Бывший бортпроводник раскрыл главные ошибки пассажиров при длительных перелетах
Путин анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»
Необычное природное явление заметили в подмосковном небе
Кейт Мосс вернула себе внешность 1990-х годов ради рекламы
В Британии констатировали невозможность спасти оружием Запада Киев от поражения
Тайник украинского нацбатальона «Кракен» в ЛНР попал на видео
Шансы на пересмотр потолка цен на нефть оценили
В СБУ озвучили новую угрозу в отношении Крымского моста
Еще одна страна разрешила высвободить часть средств россиян из-под блокировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.