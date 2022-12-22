Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании

Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании за 27,7 тысячи долларов

Золотую печать, которая принадлежала российской императрице Екатерине II, продали на аукционе в Великобритании за 22,9 тысячи фунтов стерлингов (27,7 тысячи долларов). Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что печать с изображениями льва и лошади датируется 1780-ми годами. Она была создана огранщиком Чарльзом Брауном.

По предварительным данным, золотая печать была возвращена в Англию членом купеческой семьи Меллиш, которая жила в Лондоне.

Как сообщает издание, печать нашла эксперт по ювелирным изделиям Дейзи Хартли в старой коробке из-под печенья во время проведения оценки имущества.

Ранее сообщалось, что полотно «Венера и Адонис» итальянского живописца Тициана Вечеллио выставили на аукцион. Лот оценили в 12 миллионов фунтов стерлингов. Картина входит в серию из семи работ мастера, которые изображают трагическую историю Венеры и Адониса, героев поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия.