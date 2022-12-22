Названы худшие смартфоны года

Android Authority: смартфоны Samsung Galaxy оказались худшими устройствами года

Журналисты издания Android Authority перечислили самые провальные смартфоны года. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам авторов портала, в списке худших оказались телефоны Samsung Galaxy — из-за скандала с Game Optimizing Service (GOS). Данная опция ограничивала производительность девайсов без ведома пользователей. Также авторы отнесли к самым плохим релизам года устройства Google Pixel 6, которые из-за бага имели проблемы подключения к Wi-Fi.

В списке разочаровывающих девайсов оказались телефоны BlackBerry. Правообладатель бренда — Onward Mobility — говорил, что до конца года выпустит первый смартфон BlackBerry с 5G, но не выполнил обещания. Специалисты также назвали худшими гаджеты брендов Sony и Asus, так как производители пообещали потребителям всего два года поддержки обновлениями Android.

В заключении авторы отметили провал флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1 — точнее, проблемы с уменьшением производительности. Также журналисты напомнили про невыполненные обещания HTC выпустить первый флагманский смартфон, который мог бы работать в метавселенных.

Ранее специалисты лаборатории DxOMark выяснили, как влияет режим постоянно включенного дисплея на автономность смартфона. По словам экспертов, с функцией Always on Display смартфоны разряжаются в три-пять раза быстрее.