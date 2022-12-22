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10:15, 22 декабря 2022Среда обитания

Найдена самая дешевая квартира Москвы в аренду

«Инком-Недвижимость»: самая дешевая квартира в аренду в Москве сдается за 25 тысяч рублей

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Самая дешевая квартира в Москве для аренды находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выхино» в районе Вешняки. Ее можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

По данным экспертов, самое бюджетное предложение аренды в Старой Москве с декабря 2021 года подешевело на 20 процентов. «Однушка» в районе Вешняки занимает 36 квадратных метров и находится на восьмом этаже 12-этажного дома. В распоряжении арендаторов будет кухонный гарнитур, бытовая техника и мебель.

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Доступный по бюджету вариант также нашли недалеко от станции метро «Солнцево». Студия в 13 квадратных метров в месяц обойдется в 26 тысяч рублей. Квартира расположена на первом этаже жилого дома. Топ-3 списка недорогих объектов замкнула квартира в 15 минутах ходьбы от станции метро «Кантемировская». В месяц владельцы попросили 27 тысяч рублей. Площадь квартиры достигает 35 «квадратов».

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 2,8 миллиона рублей. Речь шла о студии площадью 11 квадратных метров недалеко от станции метро «Щелковская».

Нина Ташевская
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