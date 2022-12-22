Роскомнадзор заблокировал 157 тысяч фейков о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков о СВО и призывов к антивоенным митингам

Роскомнадзор выявил и заблокировал более 157 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине и призывов к антивоенным митингам в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина.

«За весь период — с начала проведения специальной военной операции — выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам», — передает агентство его слова.

По словам Субботина, информационные вбросы проводились в американских социальных сетях и через ресурсы иностранных некоммерческих организаций. Однако попытки дестабилизировать российское общество провалились, подчеркнул чиновник.