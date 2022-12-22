На популярном курорте водитель насмерть сбил туристку на глазах ее парня
На испанском острове Майорка водитель внедорожника насмерть сбила британскую туристку на глазах у ее парня. Молодая пара стояла у пешеходного перехода, сообщает Mirror.
Британские туристы ждали у пешеходного перехода, чтобы перейти дорогу и попасть на пляж популярного европейского курорта. Водитель Opel Frontera въехала на тротуар и врезалась в светофор, после чего скрылась с места. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, в то время как его девушка скончалась на месте, несмотря на попытки прибывших врачей спасти ее.
По информации полиции, за рулем автомобиля была 35-летняя женщина. Виновница аварии находилась в трезвом состоянии, однако сильно превысила скорость. Ей предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. Очевидцы сообщают, что водитель въехала в туристов с такой силой, что «подняла их в воздух».
Ранее водитель пикапа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил российского туриста на мотоцикле в тайской Паттайе.