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09:53, 22 декабря 2022Экономика

В России упало производство электроэнергии из-за остановки поставок в ЕС

«Ъ»: в России упало производство электроэнергии из-за остановки поставок в ЕС

Фото: David Gray / Reuters

Производство электроэнергии в европейской части России и на Урале с лета снизилось более чем на один процент год к году, а в энергосистеме Северо-Запада — на три процента, узнал «Коммерсантъ».

Причина того, что упала выработка электроэнергии в энергосистеме Северо-Запада, — остановка поставок в ЕС, считают источники издания. Они шли из этой энергосистемы до середины мая: из Ленинградской области — в Финляндию, из Калининградской области — в Литву, из Псковской области — в Латвию и Эстонию.

В Европу ушло более половины от годового объема экспорта электроэнергии (13 миллиардов киловатт-час в 2021 году). Поставки прекратились из-за невозможности международных денежных расчетов на фоне спецоперации. За пять месяцев Россия успела экспортировать в регион, по оценкам «Ъ», до 5 миллиардов киловатт-час. Все это отразилось и на оптовых ценах на электроэнергию внутри страны: показатель упал на 2-4 процента год к году.

Ранее сообщалось, что потребление электроэнергии в России перешло к падению и в октябре сократилось на 0,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это максимальное снижение с начала года, негативная тенденция наблюдается в 46 регионах страны.

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Платон Щукин
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