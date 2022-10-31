В России ускорилось сокращение энергопотребления

Сокращение энергопотребления в России в октябре стало максимальным за год

Потребление электроэнергии в России перешло к падению и в октябре сократилось на 0,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это максимальное снижение с начала года, негативная тенденция наблюдается в 46 регионах страны, пишет «Коммерсантъ».

Согласно предварительным данным «Системного оператора», в энергосистеме Центра энергопотребление упало на 3 процента, в энергосистеме Юга — на 2,7 процента, Средней Волги — на 2 процента, Северо-Запада — на 1,7 процента. Рост наблюдается в энергосистеме Урала — плюс 0,4 процента, а также в энергосистемах Востока и Сибири — на 2,9 процента.

Данные «Администратора торговой системы» (АТС) свидетельствуют, что сильнее всего плановый объем потребления (объем потребления, который потребители заказывают на сутки вперед) в октябре снизился в Калмыкии (минус 22 процента), Севастополе (минус 10 процентов), Курской, Нижегородской, Смоленской областях (минус 9 процентов) и в Крыму (минус 8 процентов).

Снижение сильнее среднего наблюдается в регионах с развитой металлургической промышленностью — Липецкая, Вологодская, Челябинская области, а также с большим количеством химических предприятий — Татарстан, Пермская область.

Источники на рынке подтверждают снижение, отмечая однако, что частично оно объясняется более теплой погодой. В октябре 2022 года она была в среднем на один градус Цельсия выше, чем год назад.

В октябрьской презентации «Совета производителей энергии» (объединяет генкомпании России) указывалось, что в октябре-декабре ситуация окажется наиболее сложной. В лучшем случае в четвертом квартале можно добиться тех же результатов, что год назад, в худшем — возможно падение на 2,5 процента год к году.

Ранее сообщалось, что в октябре в России снизились добыча и экспорт нефти. Тенденция сохраняется второй месяц подряд, квоту ОПЕК+ российские нефтяные компании не выбирают.