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17:03, 22 декабря 2022Среда обитания

Названа стоимость самой дорогой проданной новостройки в Москве

VSN Realty: максимальный бюджет массовой новостройки в Москве составил 30,4 млн рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Максимальный бюджет проданной в ноябре массовой новостройки в Москве составил 30,4 миллиона рублей. Стоимость самой дорогой новой квартиры комфорт-класса назвали аналитики VSN Realty, передают «Известия».

По итогам одиннадцатого месяца 2022 года средний бюджет покупки в сегменте составил 10,9 миллиона рублей, а средняя площадь лота — 46,4 квадратного метра. «Средневзвешенная цена сделок по проектам комфорт-класса остается на уровне не только прошлого месяца, но и прошлого ноября 2021 года: 256-257 тысяч рублей за квадратный метр», — отметила генеральный директор компании Яна Глазунова.

В ноябре средняя площадь новостроек бизнес-класса составила 59,4 «квадрата». По словам Глазуновой, в мае текущего года средняя цена сделок в этом сегменте достигла пикового значения в 462 тысячи рублей за «квадрат». В одиннадцатом месяце показатель оказался на уровне 400 тысяч рублей.

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Продажи строящегося в границах старой Москвы жилья увеличились на 27 процентов относительно октября. Всего было продано 189,4 тысячи квадратных метров в квартирах класса бизнес и комфорт, суммарная выручка девелоперов составила 56,6 миллиарда рублей. В общем объеме сделок с квартирами комфорт-класса доля ипотечных сделок достигла 84 процента, с квартирами бизнес-класса — 67 процентов.

Ранее в декабре была определена стоимость самой дешевой квартиры на вторичном рынке Москвы. Наиболее доступным объектом оказалась студия в 11 квадратных метров недалеко от станции метро «Щелковская». Недвижимость продается за 2,8 миллиона рублей.

Александра Качан
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