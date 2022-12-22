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10:56, 22 декабря 2022Ценности

Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о моде в стране

Блогер Бердова рассказала о внимании испанок к образам королевы страны
Летисия

Летисия. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Жительницы Испании очень любят простые фасоны и удобную одежду, а также замысловатые аксессуары. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она объяснила, какого стиля придерживаются местные жители и где предпочитают покупать одежду.

Главная улица бутиков Барселоны

Главная и самая пестрая улица Барселоны Passeig de Gràcia — это рай для шопоголиков, отметила Алена Бердова. Именно здесь сосредоточены все основные бутики мировых брендов от HM и Zara до Cartier и Loewe.

«В барселонском Доме Loewe можно прийти не как клиент бутика, а как посетитель музея. Дом Loewe расположен в историческом здании с высокими потолками, оригинальной отделкой и потрясающей коллекцией арта: керамика Зизифы Посва, макраме каталонской художницы Аурелии Муньос и "Волосатое объятие " Хеге Янга. Ну, и самое главное, у них можно увидеть целых восемь керамических работ Пабло Пикассо. Еще один примечательный магазин на этой улице — это флагманский Massimo Dutti, который расположился в доме известного художника Рамона Касаса», — рассказала она.

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За чьим стилем следят в Испании

По словам Алены Бердовой, образы королевы Испании Летисии никогда не остаются без внимания.

Что особенно нравится ей — это делать выбор в пользу недорогих локальных брендов. Ее часто можно встретить в платье за 100 евро

Алена Бердоваавтор Telegram-канала о жизни в Европе

«Таким образом она популяризирует среди населения местные бренды одежды. А их достаточно. В Испании много талантливых дизайнеров, а в Барселоне все вообще появляются небольшие шоурумы с одеждой made in Spain», — поделилась блогер.

Уличная мода

Барселону нельзя назвать лучшим примером стрит стайла, потому что здесь не заморачиваются с образами, утверждает Алена Бердова.

Испанский повседневный стиль — это простые фасоны, удобные модели, не пестрые цвета, никаких кричащих люксовых сумок

Алена Бердоваавтор Telegram-канала о жизни в Европе

«Все должно быть прагматично. Много бижутерии, замысловатые аксессуары встречаются чаще. Все, что любят в Zara, да и вообще в Inditex, — все это любят и испанцы. Именно этот бренд лежит в основе уличных образов испанцев. Mango — тоже отличный пример одного из самых популярных среди испанцев магазинов базовой одежды», — объяснила она.

Кроме того, мировую моду сложно представить без идей испанских модельеров, отметила Алена Бердова.

«Первый кто приходит на ум — это Кристобаль Баленсиага, основатель дома Balenciaga. Именно он ввел в моду квадрантные плечи у женщин. Маноло Бланик, король шпилек, тоже родом из Испании. Адольфо Домингес, основатель одноименного бренда, который очень любят в Испании», — заключила она.

Ранее Алена Бердова рассказала «Ленте.ру» об отношении испанцев к животным.

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Варвара КошечкинаАлена Шевченко
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