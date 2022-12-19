Переехавшая в Барселону россиянка рассказала об отношении испанцев к животным

Блогер Бердова: в Каталонии собак столько же, сколько детей до 12 лет

В Каталонии собак насчитывается столько же, сколько детей до 12 лет, рассказала блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» переехавшая в Барселону россиянка поделилась отношением местных жителей к домашним животным.

Бердова отметила, что в Испании сразу видно, насколько сильно в этой стране любят домашних животных.

«А Барселона — это настоящая дог-френдли (дружелюбная среда для домашних собак и их владельцев — прим. "Ленты.ру") зона. Собаки со своими хозяевами везде: в магазинах, на пляже, в барах. Но есть, конечно, и ограничения. Из последних — в 2023 году в Барселоне начнут штрафовать за выгул собак на улице без поводка», — поделилась блогер.

При этом девушка добавила, что в городе будет выделено 219 мест, где можно будет гулять со своим питомцем без него.

Сейчас выгуливать собак без поводка запрещено там, где есть специальный знак: детские игровые зоны и парки Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

«Кстати, в Каталонии есть даже специальные места — Area per a Gossos, где собакам можно бегать и резвиться без поводка. Это говорит о том, как сильно испанцы заботятся и о хозяевах, и о собаках. А вот чтобы уважать людей, хозяева должны всегда убирать за своим питомцем и носить с собой пакетики. Но, честно признаюсь, это правило неидеально соблюдается, несмотря на штрафы», — сообщила она.

Бердова рассказала, что на испанских улицах можно увидеть множество мисок с водой возле различных заведений, особенно летом. «Это для того, чтобы ваш питомец мог легко найти, где попить в городе. Так владельцы бизнеса заботятся о чужих животных», — добавила она.

Также с собаками можно воспользоваться общественным транспортом: метро или автобусом. Главное, чтобы у собаки был поводок и не в час пик, поделилась россиянка.

«На пляж с собакой тоже можно, но не на все и с ограничениями по дням. Поэтому есть специальные пляжи для времяпрепровождения с питомцами. Есть даже специальные карты, по которым можно ориентироваться, куда с питомцем можно, а куда — нет», — отметила девушка.

Чтобы осознать то, насколько в Каталонии много собак, вот цифры: в реестре Совета ветеринарных ассоциаций Каталонии за прошлый год говорится, что в Барселоне насчитывается 170 505 собак. Это примерно сколько же, сколько и детей возрасте до 12 лет — 171 863 Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

Ранее Бердова рассказала, что в Испании есть традиция встречать Новый год в красных трусах.