Переехавшая в Барселону россиянка раскрыла особенности Нового года в Испании

Переехавшая в Испанию россиянка Бердова рассказала о связанной с трусами традицией местных

В Испании есть традиция встречать Новый год в красных трусах, рассказала блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» переехавшая в Барселону россиянка описала, как в стране проходят новогодние праздники и Рождество.

Бердова отметила, что в тепле, среди пальм тоже можно почувствовать новогоднее настроение. «Да, в Испании отмечают Новый год не на такую широкую ногу, но здесь есть свои интересные традиции», — добавила она.

Как и у многих европейцев, Рождество здесь более значимый праздник, чем Новый год. Его вообще можно назвать главным праздником Испании, который принято отмечать дома в кругу близких Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

Что принято подавать из блюд на Рождество?

В каждом регионе существуют свои традиционные блюда, которые будут представлены на рождественском столе, объяснила Бердова. А большую часть праздничного стола займут различные морепродукты, добавила она.

«В этот день на столе будут иберийский хамон, различные сыры и Кава (испанское игристое). В Астурии будут кукурузные лепешки с разными начинками и сидр — там он всегда, родина напитка, как-никак. На Канарах любят угощать местной картошкой с кожурой и разными соусами. В Каталонии популярным блюдом рождественского стола является местный традиционный суп с мясом — эскуделья. В Галисии любят подавать мидии, а в Мадриде — жаркое», — перечислила переехавшая в Испанию россиянка.

Рождественские традиции

Также блогер поделилась, что в Испании, как и в других европейский городах, есть одна очень красивая традиция — это украшение витрин, школ, площадей, церквей различными беленами. «Белен — это главный рождественский атрибут в Испании. Он представляет собой композицию на библейскую тему: фигурки из различных материалов, изображающие сцены рождения Христа», — рассказала она.

Девушка сообщила, что испанцы большие любители лотерей. «И конечно в преддверии Рождества проводится ежегодная El Gordo. 22 декабря становится грандиозным событием, за которым следят миллионы людей», — заявила блогер.

Что насчет Нового года?

А уже в новогоднюю ночь испанцы под бой курантов не жгут бумажку с желанием, а едят 12 виноградин, поделилась Бердова. «Кстати, были случаи, когда люди умирали, потому что давились виноградинкой», — добавила она.

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Еще одной традицией перед Новым годом является появление в магазинах нижнего белья полок с красными трусами, отметила блогер. Испанцы надевают их на Новый год. Эта традиция означает, что красный цвет приносит удачу и отгоняет нечисть, плохих духов, объяснила она.

«Заканчивается череда новогодних праздников 6 января — в день трех королей. В этот день дети получают подарки, их приносят волхвы, а на столе у всех будет традиционная выпечка — роскон де рейес. Круглый пирог, украшенный глазированными фруктами», — заключила Бердова.

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