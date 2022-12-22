Россиянин накупил в Финляндии товаров на четыре миллиона рублей и получил срок

В Финляндии россиянин получил условный срок за вывоз предметов роскоши и 28 тысяч евро

Россиянин получил условный срок за вывоз в Россию из Финляндии крупной суммы денег и предметов роскоши. Об этом пишет Yle.

Как стало известно, в июле на пограничном переходе Нуйямаа финская таможня задержала россиянина, который пытался провезти на родину смарт-часы, две клюшки для гольфа стоимостью более тысячи евро (около 75 тысяч рублей) и 800 евро наличными (60 тысяч рублей). Расследование показало, что ранее мужчина вывозил из скандинавской страны эхолоты и крупную сумму в иностранной валюте.

Так, в период с июня по июль россиянин снял 78 тысяч евро в банкоматах в Финляндии со своей банковской карты и банковской карты своего сына. У мужчины обнаружили чеки, согласно которым он накупил различных товаров на сумму 50 тысяч евро (около четырех миллионов рублей). Оставшиеся 28 тысяч евро (два миллиона рублей) турист перевозил в Россию небольшими частями, семь раз пересекая границу.

Окружной суд Кюменлааксо приговорил гражданина России к трем месяцам условного заключения за нарушение санкций ЕС. Мужчина подал жалобу в апелляционный суд, приговор не вступил в силу.

Ранее в декабре финские пограничники депортировали россиянина, решившего нелегально продлить пребывание в Европе, — путешественник попался на подделке штампов в загранпаспорте. В Европе мужчина пробыл на 38 дней больше, чем имел право.