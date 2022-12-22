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05:14, 22 декабря 2022Экономика

Основатель FTX вылетел в США после согласия на экстрадицию

Fox Business: основатель FTX Бэнкман-Фрид вылетел в США после согласия на экстрадицию

Фото: Marco Bello / Reuters

Обваливший крипторынок основатель и бывший гендиректор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и направляется в США для суда после того, как дал согласие на свою экстрадицию. Об этом сообщил телеканал Fox Business.

По его информации, Бэнкман-Фрид вылетел в Нью-Йорк вечером в среду по местному времени. Незадолго до этого его экстрадиции объявил офис генерального прокурора Багам. В США 30-летнему бизнесмену грозит обвинение в финансовом мошенничестве. Его обвиняют его в присвоении клиентских средств, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали к нему иск. 21 декабря он дал согласие на свою экстрадицию.

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США в ноябре. Тогда же Бэнкман-Фрид решил уйти с поста главы компании. В общей сложности площадка накопила долгов на восемь миллиардов долларов. Ее банкротство привело к обвалу стоимости самых популярных криптовалют и стало самым крупным банкротством в индустрии в текущем году.

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Марина Совина
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