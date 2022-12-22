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19:55, 22 декабря 2022Бывший СССР

В Харькове и Днепре прогремели взрывы

«Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове и Днепропетровске 22 декабря
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Харькове и Днепре прогремели взрывы, на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удары по областному центру.

«Сейчас у нас в прямом эфире удар по городу Харькову. Наверняка это был ракетный удар — сейчас будем выяснять. Сейчас у нас объявлена тревога — есть удары», — рассказал он.

Вечером 21 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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Алевтина Запольская
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