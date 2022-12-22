Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:35, 22 декабря 2022Забота о себе

Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Касимцева: маринованные продукты раздражают желудочно-кишечный тракт

Фото: Shutterstick

Терапевт и врач-гастроэнтеролог Елена Касимцева рассказала, какие блюда на новогоднем столе могут негативно повлиять на пищеварение. Самые вредные блюда она назвала изданию «Газета.ру».

По словам врача, важно обращать внимание не только на качество продуктов, но и на их количество. Переедание во время праздников затрудняет работу организма.

В первую очередь Касимцева призвала есть поменьше соленых и маринованных продуктов, которые раздражают желудочно-кишечный тракт. «Кроме этого, они содержат большое количество соли, что способствует задержке жидкости и повышению артериального давления», — объяснила гастроэнтеролог.

Материалы по теме:
Куда уходит детство? Что происходит на рынке детских товаров
Куда уходит детство?Что происходит на рынке детских товаров
5 декабря 2022
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022

Врач предупредила о вреде многосоставных традиционных салатов. По ее словам, в таких блюдах содержится множество плохо сочетающихся между собой ингредиентов и майонеза. Касимцева порекомендовала заменить входящие в состав салатов продукты на более полезные: соленые огурцы на свежие, а майонез — на нежирный йогурт.

Помимо этого, гастроэнтеролог посоветовала не есть много сладкого. Сладкие блюда отличаются высокой калорийностью, а также нарушают микрофлору кишечника. Это может привести к появлению таких неприятных симптомов, как вздутие, метеоризм и тяжесть в животе, заключила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина сравнила вредность двух популярных новогодних салатов. Диетолог указала, что и в оливье, и в селедке под шубой есть майонез, который может быть вреден.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле в Донецке
Известная актриса призналась в необычной для своей профессии фобии
Путин назвал странным отказ Киева от переговоров с Москвой
Опытная стюардесса назвала национальность самых худших пассажиров самолетов
Путин назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300
Путин заявил о предпочтительности скорого завершения СВО
Путин рассказал о фиаско России после распада СССР
Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о СВО
России предсказали падение экспорта нефти
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.