Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Касимцева: маринованные продукты раздражают желудочно-кишечный тракт

Терапевт и врач-гастроэнтеролог Елена Касимцева рассказала, какие блюда на новогоднем столе могут негативно повлиять на пищеварение. Самые вредные блюда она назвала изданию «Газета.ру».

По словам врача, важно обращать внимание не только на качество продуктов, но и на их количество. Переедание во время праздников затрудняет работу организма.

В первую очередь Касимцева призвала есть поменьше соленых и маринованных продуктов, которые раздражают желудочно-кишечный тракт. «Кроме этого, они содержат большое количество соли, что способствует задержке жидкости и повышению артериального давления», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач предупредила о вреде многосоставных традиционных салатов. По ее словам, в таких блюдах содержится множество плохо сочетающихся между собой ингредиентов и майонеза. Касимцева порекомендовала заменить входящие в состав салатов продукты на более полезные: соленые огурцы на свежие, а майонез — на нежирный йогурт.

Помимо этого, гастроэнтеролог посоветовала не есть много сладкого. Сладкие блюда отличаются высокой калорийностью, а также нарушают микрофлору кишечника. Это может привести к появлению таких неприятных симптомов, как вздутие, метеоризм и тяжесть в животе, заключила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина сравнила вредность двух популярных новогодних салатов. Диетолог указала, что и в оливье, и в селедке под шубой есть майонез, который может быть вреден.