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10:44, 22 декабря 2022Бывший СССР

Пашинян заявил о дефиците продовольствия в Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил о дефиците продовольствия в Нагорном Карабахе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о дефиците продовольствия в Нагорном Карабахе. Его слова с заседания правительства республики передает ТАСС.

«Сотни семей остаются разделенными по разные стороны блокады. В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия», — сказал премьер.

Пашинян назвал гуманитарную ситуацию в регионе крайне напряженной. Причиной нехватки продовольствия, по его мнению, является блокировка азербайджанской стороной Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах.

Ранее Баку ответил на обвинения Еревана в перекрытии данного участка региона. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что заявления о том, что действия экоактивистов в Карабахе якобы приводят к гуманитарному кризису, являются ложными. 15 декабря Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в кризисной ситуации в регионе. Как он утверждает, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась.

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Кристина Есикова
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