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13:03, 22 декабря 2022Бывший СССР

В Кремле ответили на критику Пашиняна в адрес российских миротворцев

Песков ответил на слова Пашиняна, что миротворцы РФ в Карабахе делают все возможное

Фото: Francesco Brembati / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику в адрес российских миротворцев со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия на тех территориях, где они работают. «Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», — добавил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его мнению, миротворческая миссия не выполняет своих обязательств по контролю за Лачинским коридором. При этом Пашинян отметил, что виноват в происходящем Азербайджан, но «от этого смысл не меняется».

12 декабря стало известно, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению. Они требовали прекратить использование природных ресурсов Карабаха.

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Алевтина Запольская
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