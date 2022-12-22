В Кремле ответили на критику Пашиняна в адрес российских миротворцев

Песков ответил на слова Пашиняна, что миротворцы РФ в Карабахе делают все возможное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику в адрес российских миротворцев со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия на тех территориях, где они работают. «Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», — добавил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его мнению, миротворческая миссия не выполняет своих обязательств по контролю за Лачинским коридором. При этом Пашинян отметил, что виноват в происходящем Азербайджан, но «от этого смысл не меняется».

12 декабря стало известно, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению. Они требовали прекратить использование природных ресурсов Карабаха.