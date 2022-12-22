В Госдуме оценили решение Сената США конфисковать российские активы

Депутат ГД Морозов назвал узаконенным грабежом решение Сената США о конфискации активов РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов оценил решение Сената США о конфискации российских активов бизнесменов в пользу Украины. Он назвал это узаконенным грабежом, передает РИА Новости.

«Это узаконенный грабеж. Ведь эти активы появлялись легально и в соответствии с законодательством США и других недружественных государств. Тем более противозаконно передавать эти активы третьим странам», — подчеркнул парламентарий.

Морозов добавил, что Россия может ответить на подобное решение мерами, которые скажутся на наиболее чувствительных для Запада сегментах экономических связей. Депутат порекомендовал подумать об украинском транзите энергоресурсов в качестве потенциального ответа.

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.