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10:59, 22 декабря 2022Наука и техника

В России рассказали про изучение поставляемого Украине западного оружия

Эксперт Шурыгин: Россия из-за Украины получила возможность изучить западное оружие
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия из-за Украины получила возможность изучить западное оружие. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист отметил, что изначально западные страны надеялись, что Киев обойдется советскими образцами вооружений, однако в ходе специальной военной операции (СВО) поняли, что ему необходимы поставки западной техники и боеприпасов, с которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) работают хуже, чем военные НАТО.

«Мешает не только недообученность личного состава, но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это дает нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны, а также изучить трофейные образцы», — заметил эксперт.

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Газета отмечает, что Россия, изучив многие образцы западных вооружений, научилась эффективно им противодействовать. Речь идет, в частности, о беспилотниках Bayraktar TB2, гаубицах М777 и противотанковых комплексах Javelin.

В декабре Шурыгин заявил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) создают карту российской оборонительной линии, в результате чего терпят большие потери среди личного состава.

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Иван Потапов
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