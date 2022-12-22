В России рассказали про изучение поставляемого Украине западного оружия

Эксперт Шурыгин: Россия из-за Украины получила возможность изучить западное оружие

Россия из-за Украины получила возможность изучить западное оружие. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист отметил, что изначально западные страны надеялись, что Киев обойдется советскими образцами вооружений, однако в ходе специальной военной операции (СВО) поняли, что ему необходимы поставки западной техники и боеприпасов, с которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) работают хуже, чем военные НАТО.

«Мешает не только недообученность личного состава, но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это дает нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны, а также изучить трофейные образцы», — заметил эксперт.

Газета отмечает, что Россия, изучив многие образцы западных вооружений, научилась эффективно им противодействовать. Речь идет, в частности, о беспилотниках Bayraktar TB2, гаубицах М777 и противотанковых комплексах Javelin.

В декабре Шурыгин заявил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) создают карту российской оборонительной линии, в результате чего терпят большие потери среди личного состава.

