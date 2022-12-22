Эксперты НОМ подвели итоги работы в 2022 году

Итоги работы НОМ подвели региональные и федеральные эксперты на онлайн-конференции

В 2022 году общественным контролем были охвачены все виды голосования, наблюдатели вышли на участки подготовленными, а эксперты реагировали на каждый сигнал о возможных нарушениях. Эти и другие итоги работы Независимого общественного мониторинга (НОМ) подвели региональные и федеральные эксперты на онлайн-конференции 22 декабря.

«В этом году мы значительно усилили работу с регионами и расширили тематику экспертной деятельности: говорили не только о выборах, но также о развитии страны в условиях СВО и антироссийской политике Запада. Как итог: удалось всегда быть в курсе общественных настроений и совместными усилиями обеспечить высокий уровень общественного контроля на выборах», — подвел главный итог работы в 2022 году член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод. Правозащитник подчеркнул, что в следующем электоральном цикле Ассоциация продолжит выстраивать сотрудничество с общественными организациями, партиями и зарубежными экспертами.

Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что институт наблюдения показал способность к устойчивому развитию и адаптации под реалии сегодняшнего дня. «Можно выделить три ключевых составляющих результата нашей работы: все формы голосования были охвачены общественным контролем, электоральный «инцидент менеджмент» привел к минимальному числу проблемных ситуаций, методический комплекс НОМ и технические ресурсы стали незаменимыми помощниками для экспертов и наблюдателей», — подчеркнула А. Булгакова.

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному за голосованием Максим Григорьев поблагодарил коллег из НОМ и общественных палат субъектов за совместную работу по организации качественного независимого наблюдения, а также подчеркнул, что в предстоящем году партнерство будет необходимо укреплять. «Давление на нашу страну и гражданское общество будет только нарастать, и нам уже сейчас важно к этому готовиться», — обратился к участникам ВКС Григорьев.

Президент Центра ПРИСП, ответственный секретарь СПЧ при президенте РФ Александр Точенов особо отметил, что в СПЧ уделяется большое внимание соблюдению избирательных прав граждан. Так, в постоянном режиме функционирует Мониторинговая рабочая группа по выборам (МРГ) СПЧ. «Мы реагировали на каждый сигнал о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса и продолжим заниматься этой работой совместно с экспертами НОМ и общественными штабами в следующем году», — сообщил о планах работы Точенов.

В онлайн-встрече принял участие председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин. «Несмотря на то, что сегодня вся Европа ополчилась против Донбасса, мы продолжаем работать над тем, чтобы гражданская жизнь двигалась вперед. Интеграционные процессы идут по всем направлениям. Общественные палаты 20 субъектов России уже заключили с нами соглашения о сотрудничестве», — рассказал А. Карякин, подчеркнув, что референдумы уже доказали всему миру мужество и стойкость народов освобождённых территорий.

О лучших практиках по наблюдению и мониторингу выборов рассказали региональные эксперты НОМ.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Смоленской области стал первоисточником информации о том, как проходят избирательные кампании в регионе. Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза журналистов, член ОП РФ Марина Проскурнина. «Если три года назад в мониторинг были вовлечены всего несколько экспертов, то сегодня этой работой занимаются сеть профессионалов, которые находятся в тесном контакте с региональными и местными СМИ», — сообщила эксперт.

В Томской области удалось сформировать доверие к дистанционному электронному голосованию, которое применялось на выборах в ЕДГ. По словам председателя реготделения Союза журналистов России, главного редактора газеты «Томские новости» Веры Долженковой, не было ни одного конфликтного вопроса, связанного с ДЭГ. «Такой итог стал возможен благодаря высокому уровню общественного контроля, в котором принимали участие профильные специалисты. Так, в Центре общественного наблюдения круглосуточно дежурил специалист, который разъяснял всем желающим все нюансы электронного голосования», — рассказала эксперт.

Эксперт НОМ в Кировской области Максим Гомзяков отметил эффективность мобильных групп при проверке сигналов с избирательных участков. «В состав мобильных групп в нашем регионе входили блогеры, которые освещали избирательный процесс в телеграмм-каналах, рассказывали также и о работе общественного штаба. Однако вопрос правового статуса мобильных групп в 2023 году останется актуальным», — поделился мнением М. Гомзяков.

Член Общественной палаты Костромской области Анастасия Кутузова заявила, что уровень подготовки наблюдателей в этом году вышел на новый уровень. «Мы проводили обучение по программе ОП РФ и НОМ на протяжении года. И сегодня наблюдатели с большим желанием идут проводить контроль за местными выборами, а также сообщают о своих наблюдениях в соцсети и СМИ», — подчеркнула она.

В Волгоградской области ряды экспертов НОМ в этом году пополнили молодые специалисты: политологи, социологи, историки и юристы. Как рассказал член Общественной палаты региона Антон Лукаш, в вузах были организованы открытые и прямые диалоги со студентами, которые затем на УИК оценивали происходящее, исходя из «состава правонарушения». «В итоге усиленной работы по мониторингу фейкометы не смогли выйти за пределы одного канала», — подчеркнул эксперт.

В мероприятии также приняли участие эксперты из Тамбовской, Рязанской, Мурманской, Саратовской, Челябинской, Оренбургской и Самарской областей, Республики Коми, Якутии, Камчатского края и других регионов страны.

