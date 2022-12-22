Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:23, 22 декабря 2022Экономика

ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»

Российский Центробанк оценил сделку по продаже «Открытия» как успешную

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский Центробанк (ЦБ) оценил сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ как успешную. Группа была оценена с мультипликатором 0,6 капитала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы регулятора.

Рыночная стоимость Открытия оценивается в 328-374 миллиарда рублей. «В текущих условиях это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную», — прокомментировали в ЦБ. В конечном итоге цена сделки составит 340 миллиардов рублей: оплата будет производиться, в том числе, за счет облигаций федерального займа. Иные детали пока не раскрываются.

О том, что ЦБ и ВТБ заключили договор о продаже 100 процентов акций банка «Открытие» стало известно 22 декабря. Право собственности на акции «Открытия» перейдет ВТБ не позднее 31 декабря. Пост главы банка «Открытия» с 1 января 2023 года покинет Михаил Задорнов, на его должность может прийти бывший заместитель председатель Центробанка Михаил Алексеев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме упрекнули Рогозина и премьера ДНР в потере бдительности
Житель Подмосковья расчленил собутыльника через пять дней после убийства
Названы последствия поставки комплексов Patriot на Украину
Американский ведущий сравнил Зеленского с «менеджером стриптиз-клуба»
Тысячи застрявших в Египте туристов вернулись в Россию
Назван смартфон с лучшей камерой
Путин порассуждал о существовании Деда Мороза
В ЛДПР назвали актуальной идею Жириновского о сокращении новогодних выходных
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы
Американский производитель чипов объявил об увольнении пяти тысяч работников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.