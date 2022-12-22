«Открытие» возглавит бывший замглавы Центробанка

ВТБ: на место главы банка «Открытие» может прийти бывший зампреда ЦБ Алексеев

Пост главы банка «Открытия» с 1 января 2023 года покинет Михаил Задорнов, на его должность может прийти бывший заместитель председатель Центробанка (ЦБ) Михаил Алексеев. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба ВТБ, который собирается объединиться с «Открытием».

«Мы благодарны ему [Задорнову] за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев», — сказано в сообщении. Пресс-служба также отметила, что банк ожидает «большие изменения» и в составе правительства организации.

Алексеев начал работать в Министерстве финансов СССР в 1989 году и через несколько лет перешел в коммерческий банковский сектор. В июле 2008 года его назначили председателем правления «Юникредит банка». В октябре 2020 года он стал замглавой Банка России, курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения «Росинкас» и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС. В апреле Алексеев попал под санкции США на фоне военных действий на Украине. В июне 2022 года он перестал работать в ЦБ.

Ранее ЦБ и ВТБ заключили договор о продаже 100 процентов акций «Открытия». Покупная цена за акции компании составляет 340 миллиардов рублей. Право собственности на акции «Открытия» перейдет ВТБ не позднее 31 декабря при условии, что банк в полном объеме выплатит назначенную сумму. На фоне новостей о приобретении акции ВТБ выросли более чем на три процента к завершению предыдущей торговой сессии, до 0,0169 рубля за акцию.