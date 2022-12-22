Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:00, 22 декабря 2022Экономика

Центробанк продаст «Открытие» ВТБ

ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 миллиардов рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) России и ВТБ заключили договор о продаже 100 процентов акций банка «Открытие», сообщается на сайте регулятора.

«Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации 100 процентов акций ПАО Банк "ФК Открытие", в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Право собственности на акции «Открытия» перейдет ВТБ не позднее 31 декабря при условии, что банк в полном объеме выплатит назначенную сумму. Требуемое для целей сделки решение также принято наблюдательным советом ВТБ.

«План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки. Стратегия развития группы ВТБ с учетом приобретения банковской группы ПАО Банк "ФК Открытие" будет предполагать дальнейшее усиление позиций на российском рынке», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится: ВТБ сохранит ключевые продукты и сервисы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Кремль отреагировал на возможную поставку американских ЗРК Patriot Украине
Минобороны заявило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы
Названо преимущество нового торгового пути России и Ирана
Российская авиация сбила два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
В Кремле ответили на критику Пашиняна в адрес российских миротворцев
В Крыму выявили одну из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы»
Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин
Центробанк продаст «Открытие» ВТБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.