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22:09, 22 декабря 2022Россия

Проверяющие грузы зерновой сделки специалисты из России отравились дымом в трюме

МИД: российские специалисты, проверяющие грузы зерновой сделки, отравились дымом в трюме

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Российские специалисты, проверяющие грузы зерновой сделки в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, отравились дымом в трюмах кораблей. Об этом сообщили в МИД РФ. Заявление приводится на сайте ведомства.

Отмечается, что представители действуют в строгом соответствии с процедурой и установленным регламентом, включая количество групп для досмотра. Каждая из сторон, участвующих в соглашении, ежедневно выставляет три группы по два инспектора.

«Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах (три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна)», — рассказали в МИД.

Там добавили, что не принимается во внимание и погодный фактор, например, из-за шторма отсутствует возможность осмотреть корабли.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва сомневается и задается вопросом о смысле зерновой сделки без внесения в нее корректировок. По его словам, соглашение об экспорте украинского зерна выполняется, а результаты реализации Меморандума о беспрепятственном доступе российской сельскохозяйственной продукции страну не устраивают.

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Марина Совина
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