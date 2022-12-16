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22:08, 16 декабря 2022Мир

Россия усомнилась в смысле зерновой сделки без внесения корректировок

МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки без внесения в нее корректировок

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Москва сомневается и задается вопросом о смысле зерновой сделки без внесения в нее корректировок, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам замминистра, подписанные в Стамбуле договоренности носят пакетный характер. Первая его часть, касающаяся экспорта украинского зерна, выполняется, в то время как результаты реализации Меморандума о беспрепятственном доступе сельскохозяйственной продукции Россию не устраивают.

Вершинин подчеркнул, что с учетом полученного опыта зерновая сделка нуждается в корректировке. «Поэтому корректировки нужны. Корректировки нужны и в том, что касается зерновых потоков, в том числе в рамках этой сделки, и в том, что касается, в конце концов, просто освещения того, что происходит. Надо перестать лицемерить, в конце концов, я обращаюсь сейчас прежде всего к западным представителям», — указал дипломат.

Ранее замглавы МИД сообщил, что через несколько дней состоятся переговоры по видеосвязи с представителями ООН по зерновой сделке. Москва настаивает на выполнении ООН обязательств по этому меморандуму, однако ощутимых сдвигов российская сторона не видит.

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Марина Совина
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