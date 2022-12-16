В МИД анонсировали переговоры с ООН по зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин анонсировал переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что через несколько дней состоятся переговоры по видеосвязи с представителями ООН по зерновой сделке.

По словам Вершинина, Москва признает необходимость продления зерновой сделки в будущем. При этом он подчеркнул, что российская сторона задастся вопросом о смысле соглашения, если в него будут внесены коррективы.

Ранее замгенсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что расширение зерновой сделки за счет включения новых украинских портов сомнительно.