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11:25, 16 декабря 2022Мир

В МИД анонсировали переговоры с ООН по зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин анонсировал переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что через несколько дней состоятся переговоры по видеосвязи с представителями ООН по зерновой сделке.

По словам Вершинина, Москва признает необходимость продления зерновой сделки в будущем. При этом он подчеркнул, что российская сторона задастся вопросом о смысле соглашения, если в него будут внесены коррективы.

Ранее замгенсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что расширение зерновой сделки за счет включения новых украинских портов сомнительно.

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Варвара Кошечкина
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