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16:44, 15 декабря 2022Мир

В ООН усомнились в расширении зерновой сделки

Замгенсека ООН усомнился в расширении зерновой сделки за счет новых украинских портов

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Расширение зерновой сделки за счет включения новых украинских портов сомнительно, заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Его слова приводит Reuters.

«Я думаю, что было бы здорово, если бы можно было расширить [соглашение], поскольку чем больше зерна попадет в мир, тем лучше с нашей точки зрения, с точки зрения всего мира. Но я не думаю, что это сразу же станет возможным», — сказал он.

Ранее российская сторона обвинила посетившего Украину замгенсека ООН в политизации ситуации. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подчеркнула, что организация спекулирует на страданиях мирных жителей.

До этого сообщалось, что Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы России при посещении Херсона. Власти региона назвали действия представителя ООН бессовестными и неприличными.

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Анастасия Заикина
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