МИД назвал условие продления зерновой сделки в будущем

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва признает смысл зерновой сделки при коррективах

Москва признает необходимость продления зерновой сделки в будущем при одном условии, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская сторона задастся вопросом о смысле соглашения, если в него будут внесены должны коррективы.

Ранее замглавы ведомства анонсировал переговоры с ООН по зерновой сделке. По его словам, обсуждение состоится через несколько дней по видеосвязи.