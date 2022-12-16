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11:22, 16 декабря 2022Мир

МИД назвал условие продления зерновой сделки в будущем

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва признает смысл зерновой сделки при коррективах

Фото: Murad Sezer / Reuters

Москва признает необходимость продления зерновой сделки в будущем при одном условии, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская сторона задастся вопросом о смысле соглашения, если в него будут внесены должны коррективы.

Ранее замглавы ведомства анонсировал переговоры с ООН по зерновой сделке. По его словам, обсуждение состоится через несколько дней по видеосвязи.

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Виктория Кондратьева
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