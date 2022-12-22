Полная девушка раскрыла простой способ выглядеть стройнее в повседневной одежде

Блогерша Александрия: необходимо надевать длинные носки на лосины, чтобы выглядеть выше

Полная блогерша Лорен Александрия из Глазго, Великобритания, раскрыла простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью повседневной одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

28-летняя юзерша с никнеймом withlaurenx регулярно публикует материалы, в которых делится секретами стильных образов. Так, в одной из последних публикаций девушка предстала перед подписчиками в черных лосинах и коротком топе на тонких бретелях, частично обнажающем ее живот. При этом Александрия продемонстрировала свои крупные бедра с жировыми складками.

По словам инфлюэнсерши, для того, чтобы визуально выглядеть выше, необходимо надевать длинные носки поверх лосин и выбирать массивные кроссовки. «Это выглядит модно, а также создает иллюзию того, что у вас длинные ноги», — заявила она, показав на камеру соответствующий наряд.

Помимо этого, блогерша надела короткую джинсовую куртку, поскольку, по ее мнению, укороченные вещи подчеркивают талию и бедра. «Размер и длина вашей куртки имеют большое значение. Теперь мои ягодицы выглядят больше, а фигура — стройнее!» — заключила Александрия.

Ранее в декабре блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала универсальные вещи для стильного образа полных женщин. Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы.