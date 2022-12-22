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06:00, 22 декабря 2022Забота о себе

Названы способствующие профилактике рака кишечника овощи

Диетолог Стародубова: капуста и редис способствуют профилактике рака кишечника

Фото: Jo Lanta / Unsplash

Регулярное употребление некоторых овощей и зелени способствует профилактике рака кишечника, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

«По результатам последних исследований, регулярное потребление овощей и зелени, относящихся к семейству крестоцветных — различные виды капусты, включая цветную и брокколи, редис, репа, брюква, редька, руккола и другие, способствует профилактике колоректального рака за счет высокого содержания клетчатки и растительных полифенолов — флавоноидов», — поделилась диетолог.

По ее словам, биологическое значение флавоноидов, содержащихся в яркоокрашенных овощах, фруктах и ягодах, заключается в их антиоксидантной активности — способности защищать клетки нашего организма от повреждения.

Ранее команда польских специалистов, возглавляемая сотрудниками Университета Адама Мицкевича, обнаружила в картофеле перспективные соединения для лечения рака. А врач-терапевт Юлия Паваротная рекомендовала перед новогодними праздниками есть отруби и овощи, а также пить воду, чтобы подготовить организм к застолью.

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Екатерина Смирная
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