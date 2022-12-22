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07:34, 22 декабря 2022Россия

В Госдуме предложили амнистировать водителей из-за снегопадов

RT: в Госдуме предложили объявить амнистию по штрафам за разметку из-за аномальной погоды

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Василий Власов предложил амнистировать автомобилистов от штрафов в период аномальных погодных условий. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову.

В обращении парламентарий подчеркнул, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады. По прогнозам, они будут продолжаться и в предстоящие недели.

По словам Власова, из-за рекордных осадков у водителей возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки.

20 декабря на заседании Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих штрафы до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации (РФ).

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Юлия Мискевич
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