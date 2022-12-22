В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России

Депутат Морозов: новый посол США займется продвижением повестки, призванной ослабить РФ

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал утверждение кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эта должность давно не дипломатическая. «Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания — а они бесспорны — будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически», — считает он.

Морозов подчеркнул, что фамилия посла Соединенных Штатов в России не имеет никакого значения. «Ибо это обязательно русофоб и потенциальный автор "оранжевых" сценариев. Других не берут в космонавты», — сказал он.

Ранее стало известно, что американские сенаторы утвердили назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси на должность нового посла США в России. На эту должность дипломата выбрал американский президент Джо Байден.

Трейси ранее заявляла, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. В случае назначения она станет первой женщиной на посту посла США в России.