Минфин США разъяснил действие потолка цен на нефтепродукты

Минфин США: потолок цен не затронет нефтепродукты, доставленные до 1 апреля 2023 года

Потолок цен на нефтепродукты из России не затронет поставки энергоресурсов, загруженные на суда для морской перевозки до 5 февраля 2023 года и доставленных по месту назначения до 1 апреля того же года. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В документе отмечается, что при соблюдении этих условий американские копании смогут продолжать оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене выше предельной.

В качестве примера ведомство привело ситуацию, в которой американский сырьевой трейдер 1 января 2023 года подписывает контракт на поставку российских нефтепродуктов для отправки в юрисдикцию, не запрещающую их импорт, и организует погрузку на танкер. 1 февраля судно загружено, 15 февраля отгружено в порту назнчения. Страховые компании США будут обязаны обеспечить покрытие этой отгрузки и в случае необходимости оплатить связанные с ней претензии.

5 декабря G7, ЕС и Австралия опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Российская сторона уже предупредила, что собирается предпринять ответные меры. В частности, по словам вице-премьера Александра Новака, рассматривается введение механизмов, которые бы запретили применение лимита цен.