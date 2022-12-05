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17:42, 5 декабря 2022Экономика

США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России

США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России в $60 за баррель

Фото: Gennady Galperin / Reuters

На сайте министерства финансов США опубликовано официальное постановление о вступлении в силу мер по внедрению потолка цен на российскую нефть.

«...Настоящим министр финансов после консультаций с госсекретарем постановляет, что с 00:01 по североамериканскому восточному времени 5 декабря 2022 года потолок цен на нефть из Российской Федерации устанавливается на уровне 60 за баррель», — говорится в документе. По московскому времени речь идет о 08:01 утра.

4 декабря официальное постановление об ограничениях на том же уровне было опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Речь идет об ограничениях, касающихся услуг при поставке нефти в третьи страны.

Москва, в свою очередь, подчеркивает, что отказывается продавать нефть в рамках условий ценового потолка, даже если для этого государство будет вынуждено сократить добычу.

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Платон Щукин
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