Песков сравнил общение Путина с журналистами с итоговой пресс-конференцией

Песков: общение Путина с журналистами после заседания Госсовета не пресс-конференция

Общение президента России Владимира Путина с журналистами после заседания Госсовета 22 декабря нельзя назвать итоговой пресс-конференцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет. Но, по крайней мере, [это] общение с кремлевским пулом», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что скорее всего это заключительное мероприятие подобного рода с участием президента в уходящем году.

Вечером 22 декабря глава государства пообщался с журналистами после заседания Государственного совета. В ходе общения президент ответил на различные вопросы журналистов, а также подвел итоги уходящего года, отметив, что Россия уверенно прошла 2022 год.

Ранее Путин во время заседания Госсовета рассказал об отмене традиционного «полупраздничного» обеда в Кремле в этом году. Он также выразил надежду, что участники Госсовета «поймут все правильно».