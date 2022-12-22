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23:22, 22 декабря 2022Россия

В ДНР сообщили о попытках украинских военных закрепиться в Марьинке

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на окраинах Марьинки

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются закрепиться на окраинах Марьинки. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российские военные продолжают продвижение в оставшейся неподконтрольной части города. «Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ», — добавил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, ВСУ продолжают присылать в населенный пункт новые резервы. Он указал, что для России важны каждые 50-100 метров, на которые военнослужащие продвигаются ежедневно.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные перекрывают Вооруженным силам Украины пути поставок снабжения в районе Артемовска.

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Марина Совина
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