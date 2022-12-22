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12:33, 22 декабря 2022Россия

В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ в окрестностях Артемовска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные перекрывают Вооруженным силам Украины (ВСУ) пути поставок снабжения в районеАртемовска. Его цитирует РИА Новости.

«По Артемовску: там ребята из группы "Вагнера" работают по своему плану. И те окрестности, которые сейчас продолжают освобождаться вокруг Артемовска, позволяют сжимать город в клещах, чтобы противнику перерезать пути поставок снабжения. Успехи есть, ребята продвигаются», — заявил глава ДНР.

Он подчеркнул, что называть конкретные даты освобождения Артемовска пока рано.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных спецподразделений украинской армии в район Артемовска для удержания города.

20 декабря в Артемовск приехал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства встретился с военными и вручил им награды.

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Алевтина Запольская
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